Publicis : réduction du dividende approuvé en AG

(CercleFinance.com) - Publicis annonce que son assemblée générale mixte, organisée à huis clos, a notamment approuvé le versement d'un dividende de 1,15 euro par action, conformément à la proposition présentée par le directoire de réduire de 50% le dividende initialement envisagé. Le paiement du dividende pourra être effectué, au choix des actionnaires, soit en actions nouvelles, soit en numéraire. A titre exceptionnel, il a été décidé de repousser la mise en paiement du dividende en numéraire et la livraison des actions nouvelles au 28 septembre. Ainsi, le détachement du dividende interviendra le 7 septembre et l'option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée entre le 9 et le 22 septembre inclus. Le prix d'émission des actions distribuées en paiement du dividende a été fixé à 24,46 euros.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris 0.00%