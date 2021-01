Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : rechute vers 43,2E Cercle Finance • 19/01/2021 à 14:28









(CercleFinance.com) - Publicis rechute vers 43,2E, quelques minutes seulement après avoir tenté de soulever la résistance des 45E. Publicis devra préserver le support des 42,9E du 8 au 13 décembre (c'est également la base du canal ascendant court terme), au risque de glisser ensuite vers 40,7E, le plancher des 21 et 31 décembre 2020 puis de refluer vers 39,4E.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris -4.81%