Publicis : rebondit vers 30,8E, 32,7E possible.

(CercleFinance.com) - Publicis rebondit vers 30,8E et vient défier la résistance oblique des 30,5E. Au-delà de 31E (ex-zénith du 11 et 12 août), Publicis pourrait retracer 32,7E, le zénith du 9 juin: un potentiel haussier pas follement excitant pour les 'momentum players'.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +2.42%