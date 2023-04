Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : rebondit au contact des 72,5E information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 10:59









(CercleFinance.com) - Publicis rebondit au contact des 72,5E, une résistance active depuis la mi-mars : au delà de 72,6E, Publicis pourrait s'élancer à la reconquête de son zénith des 77,6E du 3 mars





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.97%