Publicis : rebondit au contact des 27E

(CercleFinance.com) - Publicis rebondit sur 25,5E, au contact des 27E: cela ne donne pas de nouvelles indications sur la tendance puisque le titre reste enfermé au sein d'un biseau 27,5/24,5E qui se resserre depuis le 17 mars (et ses extrêmes 30/21E qui demeurent les principaux objectifs, à la hausse comme à la baisse à court terme).

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +5.96%