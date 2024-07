Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: réalise l'acquisition de Influential information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 17:40









(CercleFinance.com) - Publicis a conclu un accord définitif pour acquérir Influential, la première entreprise et plateforme marketing d'influence au monde.



Plus grande entreprise de marketing d'influence du monde en termes de revenu, la plateforme d'Influential à la technologique propriétaire alimentée par l'IA, avec plus de 100 milliards de points de données, combinée à son réseau de plus de 3,5 millions de créateurs, y compris l'accès à et les données sur 90% d'influenceurs mondiaux ayant plus d'1 million de followers, accompagne actuellement plus de 300 marques à travers le monde.



'Le marketing d'influence a révolutionné l'industrie des médias et de la publicité et est devenu un moteur de croissance omniprésent pour les marques en leur permettant d'atteindre leurs clients de manière unique. D'ici 2025, les dépenses publicitaires générées par les réseaux sociaux devraient atteindre 186 milliards de dollars, dépassant pour la première fois celles en TV linéaire, avec le marketing d'influence comme segment ayant la croissance la plus rapide' indique le groupe.





