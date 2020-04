Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : rachats à bon compte, retrace son zénith des 26E Cercle Finance • 31/03/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - Publicis bénéficie de rachats à bon compte, le titre retrace son zénith des 26E du 25 mars et au-delà, l'objectif sera le comblement du 'gap' des 29,57E du 11 mars. La performance annuelle se trouve ramenée à -35% contre -40% lundi soir.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris -4.40%