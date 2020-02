Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : pulvérise support des 36E,chute de -7% vers 35,15E Cercle Finance • 27/02/2020 à 15:49









(CercleFinance.com) - Publicis dévisse dans le sillage de son rival WPP et pulvérise le support des 36E... et des 35,7E de mi-novembre 2012. Le titre chute de -7% vers 35,15E et semble filer tout droit vers le plancher des 31,6E du 20/06/2012.

