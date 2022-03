Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : pullback jusque sous 55E information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 18:19









(CercleFinance.com) - Publicis qui échouait sous 58,5E depuis le 16 mars subit un pullback jusque sous 55E mais sauve in extremis le support des 55,2E du 24 mars.

En cas de rupture, Publicis pourrait chuter rapidement vers 51,5E par le jeu du report d'amplitude à la baisse, et même aller chercher les 50,5E, l'ex-plancher du 19 juillet 2021.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris -3.46%