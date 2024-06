Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: Publicis Conseil récompensé aux Cannes Lions information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe indique que son agence fondatrice Publicis Conseil a été nommée 'Agence de l'année des Cannes Lions', avec deux Grand Prix et 16 Lions remportés pour des marques telles que Renault, AXA, Darty, Orange, BNPP, Solar Impulse et Gustave Roussy.



'Classée deuxième agence mondiale lors des Cannes Lions 2023, Publicis Conseil a continué sur sa lancée tout au long des douze derniers mois, pour se hisser à la première place en 2024', met en avant le groupe de communication.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE 101,70 EUR Euronext Paris 0,00%