Publicis: projet de joint-venture avec Carrefour information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Carrefour et Publicis annoncent leur intention de créer une joint-venture dans le retail media en Europe continentale -région où le marché adressable de cette activité devrait dépasser cinq milliards d'euros d'ici 2026- et en Amérique latine (Brésil et Argentine).



'La combinaison des technologies avancées de Publicis - CitrusAd powered by Epsilon - avec la puissance des données et l'expertise retail media de Carrefour Links, permet de créer une plateforme complète dans le domaine du retail media', expliquent-ils.



La coentreprise sera détenue à 51% par Carrefour et à 49% par Publicis Groupe. Elle devrait débuter ses activités au cours du premier semestre 2023, sous réserve des conditions réglementaires et des consultations légales habituelles.