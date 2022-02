Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: progression de 20% du FCF en 2021 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe publie au titre de l'année écoulée un BPA courant en progression de 17,6% à 5,02 euros, ainsi qu'un free cash-flow (FCF) en augmentation de 19,9% à 1,4 milliard d'euros et une marge opérationnelle améliorée de 150 points de base à 17,5%.



A près de 10,5 milliards d'euros, les revenus nets du groupe de communication se sont accrus de 8%, dont une croissance organique de 10% pour l'année, avec un quatrième trimestre supérieur aux attentes à +9,3%.



Un dividende de 2,40 euros par action en numéraire (taux de distribution de 47,8%) sera proposé au titre de 2021. Pour 2022, Publicis anticipe une croissance organique entre +4% et +5%, un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5% et un FCF de l'ordre de 1,4 milliard.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +2.35%