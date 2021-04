Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : profite d'une analyse positive d'UBS Cercle Finance • 06/04/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,7% profitant de l'analyse positive d'UBS. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur Publicis avec un objectif de cours laissé à 51 euros, le broker indiquant s'attendre à une amélioration de la croissance organique du groupe français de communication au premier trimestre 2021. 'Nous prévoyons une amélioration séquentielle à -2,5% en organique au premier trimestre, avant une reprise de +10% au deuxième', précise UBS, qui s'attend cependant à ce que 'les vents contraires de changes affectent les revenus en données publiées'.

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.73%