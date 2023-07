Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Publicis: prévisions relevées pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe fait part d'une révision à la hausse de ses prévisions pour 2023, visant désormais une croissance organique d'environ +5%, un taux de marge opérationnelle proche de 18% et un Free Cash-Flow (FCF) d'au moins 1,6 milliard d'euros.



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe de communication a engrangé un BNPA courant en hausse de 11,3% à 3,21 euros et un FCF de 725 millions d'euros (+2,4%), pour un taux de marge opérationnelle maintenu au niveau historique de 17,3%.



A 6,32 milliards d'euros, son revenu net semestriel a augmenté de 7,6%, dont une croissance organique de 7,1%, tirée par son mix d'activité et la contribution du new business, et avec la poursuite de la bonne dynamique dans l'ensemble des zones géographiques.