Le groupe publicitaire (-1,1%) cède du terrain ce vendredi et s'achemine vers une cinquième séance de suite en territoire négatif. Dans le même temps, Oddo BHF réitère son opinion surperformance sur la valeur et relève son objectif de cours de 118 à 120 euros, mettant en avant le potentiel stratégique de l'acquisition de LiveRamp.

Selon le bureau d'études, cette plateforme de connectivité des données, difficilement réplicable, pourrait renforcer durablement les avantages concurrentiels du groupe.

Son intégration avec Epsilon et Sapient permettrait à Publicis de proposer une offre couvrant l'ensemble de la chaîne publicitaire, de l'exploitation des données à la mesure des performances.

A plus long terme, Oddo BHF envisage l'émergence d'un écosystème davantage intégré et partiellement propriétaire, susceptible de fidéliser les clients, de renforcer les barrières à l'entrée et d'améliorer la rentabilité.

Si les engagements pris auprès de la FTC encadrent cette stratégie pendant cinq ans, l'analyste estime qu'une évolution du modèle pourrait soutenir les marges à plus long terme.

Dans un scénario favorable, associant une marge de 20% à une réduction du profil de risque, la valorisation pourrait atteindre 135 euros par action, contre 120 euros dans le scénario central fondé sur une marge de 18,7%.