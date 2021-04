Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : partenariat avec The Trade Desk Cercle Finance • 08/04/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à la société technologique américaine The Trade Desk afin de s'adapter aux nouvelles règles sur les cookies et traceurs Internet en place depuis le début du mois d'avril. Aux termes du partenariat, Epsilon, la filiale de datamarketing du groupe français, va s'allier avec la plateforme d'optimisation d'achat publicitaire (DSP) de The Trade Desk. L'idée, selon les deux entreprises, est de mettre au point des campagnes publicitaires numériques personnalisées de nouvelle génération, basées sur les données, dans des formats tels que la vidéo, l'audio, le natif et le social. Depuis le 1er avril, les sites Internet requièrent le consentement des internautes français pour déposer des cookies tiers sur leur terminal. Ceux qui refusent constituent, de fait, une audience plus difficile à cibler pour les annonceurs.

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris -0.88%