Publicis: parmi les plus fortes hausses du CAC40 en 2023

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe signe l'une des meilleures performances de l'année qui s'achève, avec un gain à ce stade de 42% depuis le 1er janvier, grâce notamment à un bond de près de 16% engrangé sur les trois premières séances de février.



Le titre avait alors grimpé dans le sillage de la publication des résultats 2022 du groupe de communication, puis de l'annonce d'un programme de rachat d'actions de trois millions d'actions pour une valeur de l'ordre de 200 millions d'euros.



Plus récemment, Publicis a pu profiter d'opinions favorables d'analystes, comme Morgan Stanley qui a repris un suivi début novembre à 'surpondérer', estimant que le groupe disposait d'un avantage concurrentiel pérenne vis-à-vis de ses concurrents.





