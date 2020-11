Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : ouvre une agence à Amsterdam, avec Heineken Cercle Finance • 04/11/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - Le groupe Publicis et Heineken ont annoncé conjointement l'ouverture d'une nouvelle agence basée à Amsterdam, qui s'appuiera sur un partenariat de cinq ans entre les deux structures. Baptisé Le Pub, cet espace de consommation est annoncé comme 'Innovant en termes de structure et d'approche' un 'espace créatif qui parle de l'essence même de Heineken'. Le Pub s'appuiera sur Epsilon et Publicis Sapient afin d'offrir une expérience créative de marque intelligente. Le Pub devrait ouvrir ses portes le 1er janvier 2021.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +1.00%