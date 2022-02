Publicis: Oddo relève son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 04/02/2022 à 10:28

(CercleFinance.com) - Publicis a tenu hier sa réunion d'analystes suite à ses résultats annuels qui sont ressortis supérieurs aux attentes. Oddo estime que le management a délivré un message confiant sur l'organique en 2022 indiquant que l'inflation sur certaines matières premières était intégrée dans la guidance et que l'impact était pour le moment limité.



' Sur la marge opérationnelle, notre vue est confirmée que Publicis dispose des moyens pour compenser l'inflation sur les salaires. Il est probable que la marge demeure autour de 17,5% en 2023 et 2024. Dans ce contexte, le FCF devrait ressortir entre 1,4 MdE et 1,5 MdE avec un BFR à peu près stable, ce qui fait ressortir un FCF yield de 10% et constitue un argument d'achat au regard de la valorisation actuelle (PE 2022e de 11.4x) ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 72 E (contre 70,50 E) et confirme son conseil à Surperformance suite à cette publication.



' Le management a délivré un message de confiance sur 2022 et sa guidance de croissance organique (+4/5%). Il a précisé que : 1/ Publicis et Epsilon (30% du CA du groupe) devraient afficher une croissance supérieure à la moyenne du groupe et donc > à 5% '.



' Le groupe a confirmé attendre une marge stable en 2022 en raison de la montée en puissance des recrutements déjà observée depuis avril 2021. Nous tablons sur un EBIT 2022 en croissance de 7% à périmètre constant et probablement autour de 8/9% après M&A ' rajoute Oddo.