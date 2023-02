Publicis: Oddo confirme sa recommandation sur le titre information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 12:55

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Publicis, avec un objectif de cours inchangé de 66 euros.



'Publicis a publié ce matin ses résultats annuels ressortis supérieurs aux attentes avec un EBIT de 2 266 ME alors que nous attendions 2 233 ME et le consensus 2 230 ME. C'est surtout la croissance organique T4 qui est meilleure qu'attendu et ressort à 9,4% vs +5,1% attendus', indique le bureau d'analyses.



Oddo évoque ainsi 'un T4 très bon, dans la lignée des neuf premiers mois de l'année'.



Le broker rapporte que Publicis table sur une croissance comprise entre 3 et 5% à la fois pour le T1 mais aussi pour 2023, une hausse nettement supérieure aux attentes de l'analyste (+1%).



'Il est probable que cette performance repose sur les gains de contrats récents mais aussi de probables hausses de prix en 2023 (dans un environnement de volumes plus contraints', conclut le broker.