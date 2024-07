Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: objectif de croissance relevé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses semestriels, Publicis Groupe indique réviser à la hausse son objectif de croissance organique du revenu net 2024, désormais entre +5 et +6% contre +4 à +5% précédemment, 'malgré la persistance des incertitudes macroéconomiques'.



Sur les six premiers mois de l'année, il affiche un BNPA courant en hausse de 5,3% à 3,38 euros et un FCF accru de 2,6% à 744 millions, pour un taux de marge opérationnelle maintenu au niveau historique de 17,3%, incluant l'investissement dans l'IA.



A 6,69 milliards d'euros, le revenu net semestriel du groupe de communication a augmenté de 5,9%, dont une croissance organique de 5,4%. En intégrant le revenu des coûts refacturables, le revenu total s'est accru de 7,7% à 7,65 milliards.



'Nous continuons à gagner des parts de marché, avec une croissance organique du revenu net qui accélère pour atteindre 5,6% au deuxième trimestre, un niveau supérieur aux attentes, et 400 points de base au-dessus du secteur', souligne son PDG Arthur Sadoun.





