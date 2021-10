Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : nouveau record annuel à 59E information fournie par Cercle Finance • 14/10/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - Publicis ouvre un 'gap' au-dessus des 57,14E et inscrit un nouveau record annuel à 59E: le titre efface la résistance des 58,52E du 5 octobre mais teste l'oblique qui délimite le sommet du canal ascendant moyen terme... et retrace le zénith des 58,75E du 20/06/2017... obstacle majeur

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.44%