Publicis : nouveau directeur général pour le Drugstore

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce la nomination à compter de ce jour de Franck Jeantet en tant que Directeur Général du Publicis Drugstore, sur les Champs-Elysées, succédant à Jacques Terzian, parti à la retraite.

Depuis 2009, Franck Jeantet occupait la fonction de p.d.-g. du Groupe Potel & Chabot depuis 2009.

Depuis un an, le Publicis Drugstore a su continuer à proposer des offres variées et sans cesse renouvelées de 'click and collect', de livraisons et de formules déjeuners et dîners, en plus de ses espaces qui ont pu rester ouverts, comme la presse, la librairie, l'épicerie et la pharmacie, fait savoir Publicis.

Franck Jeantet aura pour mission, dans la continuité de son prédécesseur, de donner un nouvel élan au Publicis Drugstore, cet 'établissement emblématique, avant-gardiste et ancré dans la vie parisienne'.