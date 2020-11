Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : nomination d'un nouveau directeur financier Cercle Finance • 25/11/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Publicis annonce que son Conseil de surveillance a pris la décision de nommer Michel-Alain Proch au Directoire du Groupe. Il succèdera à Jean-Michel Etienne dont le mandat prendra fin le 31 décembre 2020. . Michel-Alain Proch rejoindra le Groupe à la mi-janvier et reprendra les fonctions opérationnelles de Directeur financier après l'arrêté et la présentation des comptes de l'exercice 2020, à la mi-février. Michel-Alain Proch a précédement occupé le poste de Vice-président exécutif senior et Directeur de la stratégie digitale du groupe Atos en 2018 après avoir dirigé les opérations du Groupe en Amérique du Nord de 2015 à 2017. Il a été nommé Directeur financier d'Ingenico en février 2019 jusqu'à l'acquisition de la société par Worldline en novembre 2020 et a conseillé depuis son Président-Directeur Général pour l'intégration des deux sociétés. Par ailleurs, Publicis fait savoir que Patricia Velay-Borrini a été désignée à l'unanimité par les représentants du personnel auComité de Groupe le 16 octobre 2020, en qualité de second membre représentantdes salariés de Publicis Groupeau Conseil de surveillance. Elle rejoindra le Comité de Nomination. Patricia Velay-Borrini est entrée dans le Groupe en 1993 et y a effectué toute sa carrière.

