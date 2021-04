PUBLICIS : Moody's relève sa perspective à stable

Ce relèvement reflète également ses attentes d'une "reprise solide au cours des 12 à 18 prochains mois, soutenue par une croissance organique à un chiffre du chiffre d'affaires, une amélioration des marges et une poursuite du désendettement. "

(AOF) - Moody's a relevé aujourd'hui la perspective de Publicis de négative à stable. La note de crédit reste à Baaa2. L'agence de notation justifie sa décision en affirmant que celle-ci "reflète la performance opérationnelle et financière de Publicis, meilleure que prévu en 2020, qui a entraîné une accélération de l'amélioration des métriques de crédit".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.