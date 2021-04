Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : Moody's relève la perspective à 'stable' Cercle Finance • 28/04/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a confirmé mercredi la note à long terme 'Baa2' attribuée à Publicis et relevé sa perspective de 'négative' à 'stable'. Ce relèvement s'explique par la performance opérationnelle et financière meilleure que prévu du groupe de publicité et de communication sur l'exercice 2020, explique l'agence de notation. Moody's ajoute que sa décision reflète également la perspective d'une 'solide' reprise de l'activité au cours des 12 à 18 mois qui viennent.

