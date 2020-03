Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis maintient son dividende pour 2020 Reuters • 19/03/2020 à 06:52









19 mars (Reuters) - * PUBLICIS ANNONCE LE MAINTIEN DE SON DIVIDENDE À 2,30 EUROS PAR ACTION * PUBLICIS PROPOSERA DE MAINTENIR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN NUMÉRAIRE COMPTE TENU DE LA "ROBUSTESSE" DE SON BILAN (Bureau de Paris)

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +1.44%