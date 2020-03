Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : maintien du dividende Cercle Finance • 19/03/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - Publicis grimpe de près de 10%, au lendemain de la décision par le conseil de surveillance du groupe de communication de maintenir le dividende de 2,30 euros par action, en augmentation de 8,3% par rapport à celui de l'année dernière. 'Compte tenu du cours actuel de l'action, de la robustesse du bilan de Publicis, fort d'environ 4,9 milliards d'euros de disponibilités', le conseil a aussi décidé de proposer au vote des actionnaires la possibilité du paiement en actions, mais sans décote.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +1.44%