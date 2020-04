Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : lourd pullback sous 27,5E Cercle Finance • 15/04/2020 à 16:10









(CercleFinance.com) - Publicis subit un lourd pullback sous 27,5E et devrait revenir combler rapidement le 'gap' des 26,74E du 2 avril. Le titre pourrait tenter de s'appuyer ultérieurement sur la zone support des 25/25,2E (50% de retracement de la récente hausse amorcée depuis le plancher des 21,22E du 19 mars)

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris -7.97%