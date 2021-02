Publicis : les Etats-Unis permettent de limiter la dégradation des comptes 2020

Certaines études estiment que les investissements sur le marché publicitaire français devraient bondir de 9,5% l'an prochain pour s'établir à 13,4 milliards d'euros. Le marché retrouverait ainsi son niveau pré-Covid (13,2 milliards en 2019). La ruée des annonceurs vers les leviers numériques contribuera significativement à cette croissance. Après un développement de 10,5% l'an prochain, le numérique devrait capter 55,7% du marché français. Un ensemble de facteurs positifs comme les grands événements sportifs de 2021 ( Euro, Jeux olympiques de Tokyo), 2022 (Coupe du monde de football) et 2024 (Jeux olympiques de Paris) porteront également le marché .

Le groupe actualisera ses indications lorsque la visibilité sera plus grande sur l'évolution de la situation sanitaire en juillet.

Avec une croissance organique de 0,5%, l'activité a été particulièrement résistante aux Etats-Unis, où les activités de Média digital du groupe, Epsilon, Publicis Sapient et Health ont toutes enregistré une hausse de leur revenu net. En Europe, la baisse organique s'établit à 9,1% en raison des différentes mesures restrictives.

