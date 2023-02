Publicis: les analystes relèvent leurs cibles sur le titre information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 15:04

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Publicis, porté de 71 à 82 euros suite aux résultats solides et aux perspectives optimistes dévoilés par hier par le groupe de communications français.



Le broker - qui réitère son conseil d'achat sur le titre - fait valoir que le titre se négocie actuellement sur la base d'un PER 2023 de 10x, c'est-à-dire avec une décote de 20% à 25% par rapport à ses homologues américains, et ce en dépit d'une croissance organique très largement supérieure.



Le courtier met également en évidence la forte exposition du groupe aux Etats-Unis (plus de 60% du chiffre d'affaires), où le marché est plus dynamique, ainsi que la diversification de ses revenus grâce à la plateforme technologique Publicis Sapient et à la filiale de marketing Epsilon.



Enfin, UBS salue l'amélioration de la situation bilantielle de la société, s'attendant à ce qu'elle termine l'exercice 2023 avec une trésorerie nette autour de 680 millions d'euros.



Bank of America a maintenu vendredi également sa recommandation d'achat sur Publicis, avec un objectif de cours relevé de 82 à 87 euros, estimant que le groupe français de communications avait fini par retrouver son 'mojo'.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indique avoir revu à la hausse entre 2% et 4% ses prévisions de résultats sur la société pour la période 2023/2025 suite à la publication de ses résultats annuels 2022.



'La publication a renforcé notre opinion selon laquelle la croissance organique est de retour chez Publicis, voire meilleure que l'économie dans son ensemble, ce qui justifie un mouvement de revalorisation', souligne-t-il.



BofA dit également saluer les perspectives pour l'exercice 2023, qu'il estime de nature à justifier des révisions à la hausse des prévisions des analystes.



Le professionnel, qui souligne que le titre ne se négocie que sur un PER de 11x, fait de l'action sa valeur préférée ('key pick') au sein du secteur.



Barclays a relevé vendredi sa recommandation sur Publicis de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', tout en rehaussant son objectif de cours de 68 à 85 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne que le titre du groupe de publicité et de communication a affiché de solides performances en Bourse récemment, mais que sa valorisation reste encore à la traîne.



Alors que l'action devrait se traiter sur la base d'un PER 2023 de 14x, en ligne avec le reste du secteur, elle se négocie actuellement autour de 11x ses profits, ce qui semble à Barclays 'bon marché' au vu de la croissance affichée par la société.



D'après le professionnel, Publicis est en effet en mesure de générer une croissance organique annuelle de l'ordre de 4%, c'est-à-dire une croissance annuelle de son bénéfice par action (BPA) de 8%, en ligne avec les performances historiques du secteur.



Si Barclays dit afficher une légère préférence pour WPP pour ce qui concerne les agences, il dit apprécier tout autant Publicis à l'heure actuelle.