Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: le titre se distingue avant une réunion sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - L'action Publicis signe lundi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris, les investisseurs prenant position sur la valeur avant une réunion consacrée à l'IA prévue ce jeudi.



Peu avant 12h00, le titre du groupe de publicité et de communication avance de 1,6% contre un gain de 0,4% pour le CAC au même instant.



Publicis a informé ce matin qu'il organiserait jeudi un événement dédié à 'l'avenir de l'intelligence artificielle' au sein du groupe.



D'après l'invitation, l'entreprise compte expliquer comment elle prévoit de donner un 'coup d'accélérateur' à la prochaine phase de son développement

en exploitant la puissance de l'IA au coeur de ses activités.



Dans une récente note de recherche, les analystes d'Oddo BHH estimaient que 2024 devrait être une 'année charnière' pour l'adoption de l'IA par les agences de publicité.



'L'objectif sera probablement de généraliser l'IA dans tous les métiers d'ici à 2025', d'après la banque privée, qui prévient que ce virage devrait entraîner une hausse des investissements et des charges.



'La question est notamment de savoir si les agences décideront d'internaliser leurs capacités de calculs ou continueront de fonctionner essentiellement dans le 'cloud'', estime Oddo.



'Ceci n'est évidemment que théorique mais il nous semble que l'IA va irrémédiablement conduire à une consolidation entre grandes agences et tous les mouvements nous semblent possibles', prophétise l'établissement parisien.



Autre élément de soutien, les équipes d'UBS ont indiqué ce matin avoir fait de Publicis l'une de leurs trois 'valeurs préférées' (top picks) au sein du secteur européen des médias pour 2024, aux côtés de RELX et d'UMG.



'Nous nous attendons à ce que Publicis génère un nouvel exercice de croissance supérieure au consensus et nous pensons que l'éventuel lancement d'un programme de rachat d'actions pourrait faire office de catalyseur important', explique UBS.



Publicis avait fini l'année écoulée dans une position enviable, avec une première place en termes de croissance organique au sein du secteur, mais aussi sur tous les indicateurs financiers, en 'new business' (nouvelles affaires) et enfin en tant que première capitalisation boursière du secteur.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.27%