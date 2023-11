Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: le directeur financier va rejoindre le directoire information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé lundi qu'à la suite de sa nomination en tant que directeur financier, un poste qu'il occupera à compter de février 2024, Loris Nold deviendrait également membre du directoire.



Afin de renforcer davantage sa direction financière, le groupe de publicité et de communication a décidé d'élargir les fonctions de Bruno Teppaz, son contrôleur de gestion, qui prendra les fonctions de directeur financier adjoint.



Après un passage au sein du groupe de sous-traitance Atalian, Jean-Michel Bonamy va par ailleurs faire son retour au sein du groupe, en tant que directeur financier adjoint en charge des relations Investisseurs.



Pour mémoire, ce dernier avait dirigé le département des relations investisseurs de l'entreprise pendant quatre ans, jusqu'à début 2019.



Il remplacera Alessandra Girolami, qui quittera le groupe afin d'occuper un nouveau poste au sein d'une entreprise internationale à l'issue de l'arrêté et de la présentation des comptes pour l'exercice 2023.





