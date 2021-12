Publicis: lancement de SCB Tech X en Asie du Sud-Est information fournie par Cercle Finance • 15/12/2021 à 18:04

(CercleFinance.com) - Publicis annonce le lancement de SCB Tech X, joint-venture entre Publicis Sapient et Siam Commercial Bank (SCB), créant ainsi l'un des plus grands opérateurs de la fintech en Asie du Sud-Est.



SCB Tech X fournit à la fois des services bancaires, tels que des offres de crédit, des comptes courants et d'épargne, et des services non-financiers, allant de la livraison de repas à l'offre de contenus autour de la santé et du bien-être, en passant par la réservation de voyages en ligne.



La joint-venture est détenue à 60% par SCB et à 40% par Publicis Groupe.



Trirat Suwanprateeb, Vice-Président Exécutif Senior et CTO de SCB, devient CEO de SCB Tech X, et Jonathan Sharp, Directeur Général de Publicis Sapient Asie du Sud-Est, rejoint la nouvelle entreprise en tant que CTO.