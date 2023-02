Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis: lancement d'un programme d'achat d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce la mise en place d'un programme portant sur l'achat de trois millions d'actions, soit environ 1,2% de son capital social au 31 décembre 2022, et a confié un mandat à un prestataire de services d'investissement pour sa réalisation.



'Ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d'actions gratuites au bénéfice des salariés, sans émettre de nouvelles actions', explique le groupe de communication.



Le programme débutera ce 3 février et prendra fin au plus tard le 2 mai. Au cours actuel, ces actions représentent une valeur de l'ordre de 200 millions d'euros qui seront financés par les disponibilités du groupe.





