Publicis: haut de fourchette de croissance visé pour 2022

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe confirme ses prévisions pour l'année 2022, avec une croissance organique attendue désormais dans le haut de la fourchette de +4 à 5%, et table toujours sur un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5%.



Le revenu net pour son premier trimestre s'est établi à 2,8 milliards d'euros, en hausse de +17,1% dont une croissance organique 'bien supérieure aux attentes' à +10,5%, et une accélération de Publicis Sapient à +18,5% en organique.



Le groupe de communication revendique une forte croissance organique dans toutes les régions, à +8% aux Etats-Unis, +14,9% en Europe, grâce à la France et au Royaume-Uni, et +14,4% en Asie avec une Chine à nouveau en hausse à deux chiffres.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris -2.53%