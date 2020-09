Publicis Groupe SA : Renfort de position sur Publicis (0L07S)

(Zonebourse.com) Dans le sillage des places financières, le titre Publicis a récemment corrigé, revenant à proximité de l'important zone de soutien des 26.2 EUR, plus bas de l'été. Ce niveau pourrait mettre à la valeur de rebondir en direction des 28.5 EUR puis 30 EUR à plus longue échéance. Nous renforçons par conséquent notre position sur le turbo call illimité Société Générale 0L07S qui cote 0.38 EUR. Ce produit avait été conseillé à 0.59 EUR : https://www.zonebourse.com/cours/certificat/TURBO-ILLIMITE-CALL-SUR-P-107770800/actualite-bourse/Proche-de-son-bas-de-range-31295068/ La réalisation de ce scénario permettrait de concrétiser un gain de l'ordre de 45% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 25.3 EUR limitera le risque à 30%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli