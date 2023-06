Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : grimpe vers 72,5E, une résistance est franchie information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 18:47









(CercleFinance.com) - Publicis grimpe vers 72,5E (le cours comble le 'gap' des 72,32E du 5 mai) et sort par le haut du corridor 68,6/72,15E: ceci libère un potentiel de hausse de +3,5E vers 76E, et à 76,5E, Publicis retracerait le zénith de la mi-avril, à 77,6E, le zénith du 3 mars.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +3.46%