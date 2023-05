Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : gare à la cassure des 68,65E information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - Publicis retombe vers 69E et accuse désormais un repli de plus de 10% sur son récent sommet des 77,3E du 19 ou 20 avril : gare à la cassure des 68,65E (plancher du 24 mars) car le titre irait combler le 'gap' des 66,54E du 2 février puis tester l'ex-résistance des 63E du 22/11/2022 au 16/01/2023.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris -7.08%