(CercleFinance.com) - Publicis ouvre un 'gap' au-dessus de 66,54E et pulvérise la résistance historique majeure des 66,76E du 10 février 2022 pour établir un nouveau record absolu à 71,8E: il n'y a plus la moindre résistance technique traçable au-delà de 71,75E... au-delà de cette ultime oblique, 'sky is the limit'





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +5.89%