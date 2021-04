Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : 'gap'au-dessus de 52,62E et record annuel à 55E Cercle Finance • 15/04/2021 à 11:29









(CercleFinance.com) - Malgré un chiffre d'affaires en baisse de 3,6% au premier trimestre 2021, Publicis rebondit de +4% sur l'affirmation de sa confiance dans un retour à une activité comparable à l'avant crise. Le titre ouvre un 'gap' au-dessus de 52,62E et pulvérise le zénith annuel des 53,68E du 30 mars. Le prochain objectif se situe vers 56E (sommet de canal ascendant MT)

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +3.50%