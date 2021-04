Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : gagne +2%, des analystes relèvent leurs objectifs Cercle Finance • 16/04/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de près de 2% profitant de plusieurs analyses positives. Suite à l'annonce des trimestriels, plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de cours. Publicis Groupe a annoncé hier un revenu net pour le premier trimestre 2021 de 2,39 milliards d'euros, en baisse de 3,6% en données publiées, mais en croissance organique de 2,8%, performance portée notamment par les activités aux Etats-Unis. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Publicis et remonte son objectif de cours de 51 à 56 euros, soit un potentiel de progression de 6% pour le titre du groupe français de communication au lendemain de son point d'activité. Soulignant que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 s'est révélé meilleur que prévu, soutenu par une croissance organique de 2,8%, le broker indique rehausser ses estimations de BPA pour Publicis de 3 à 4%. Oddo maintient sa recommandation ' neutre ' sur le titre Publicis, et relève son objectif de cours à 53 euros, contre 51 euros précédemment. Après la conférence téléphonique tenue hier par Publicis, le bureau d'analyses indique relever légèrement ses attentes de croissance organique pour 2021 (+5,8 % contre +5,1 % auparavant) ainsi que sa séquence de BPA de 3 % en moyenne. ' Si nous restons positifs sur le momentum publicitaire en 2021, nous n'identifions pour le moment pas de catalyseur pour un relèvement plus important de nos attentes de résultats pour 2021 et 2022. Le groupe devrait profiter de quelques gains de contrats mais aucun majeur à ce stade ', conclut le broker.

Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.73%