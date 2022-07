Publicis: gagne 13% en hebdo, profite d'analyses positives information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 15:00

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné près de 13% en une semaine après l'annonce de ses chiffres sur les six premiers mois de l'année et le relèvement de ses prévisions.



JPMorgan a relevé vendredi son conseil sur le titre Publicis, qu'il porte de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 63 à 70 euros.



Le courtier estime que le cours actuel du groupe de publicité et de communication reflète bien le scénario d'une sévère récession, mais pas l'amélioration de son profil de croissance.



'Publicis dispose d'un bilan solide qui soutient son rendement de dividende de 6% ainsi que la réalisation d'acquisitions et de rachats d'actions, même en cas de ralentissement économique', fait-il valoir.



D'après JPMorgan l'action se traite actuellement sur la base de 7,1 fois ses résultats à horizon 2023, alors qu'il devrait se négocier autour de 12 fois ses bénéfices, ce qui lui fait dire que le cours de Bourse intègre aujourd'hui l'hypothèse d'une très lourde récession, marquée par un effondrement du chiffre d'affaires de 30% sans aucune reprise de l'activité.



UBS estime pour sa part que le groupe est mieux positionné pour résister à un ralentissement macroéconomique. L'analyste confirme son conseil à l'achat sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 65 E (contre 64 E).



' Les résultats de Publicis et la confiance en l'année 2022 devraient être bien accueillis par le marché qui prévoit déjà un ralentissement du secteur ' indique le bureau d'analyses.



Publicis Groupe a indiqué réviser à la hausse ses prévisions pour 2022, avec une croissance organique attendue entre +6 et +7%, un taux de marge opérationnelle entre 17,5 et 18%, et un free cash-flow (FCF) d'au moins 1,5 milliard d'euros.