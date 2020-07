Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis fait mieux que redouté au S1 malgré la crise sanitaire Reuters • 23/07/2020 à 07:30









PARIS, 23 juillet (Reuters) - Troisième groupe publicitaire mondial, Publicis PUBP.PA a fait état jeudi de résultats semestriels moins mauvais que ce que redoutaient les marchés, à la faveur notamment d'un recul moins marqué que prévu de son activité dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19. Publicis, qui s'est efforcé de courtiser de nouveaux clients en leur promettant des campagnes ciblées fondées sur l'analyse de vastes bases de données, considère que son modèle d'entreprise lui permettra de traverser la crise avec moins de difficultés que ses concurrents tels que WPP WPP.L et Omnicom OMC.N . Le groupe a fait part d'une diminution de 13% à 2,29 milliards d'euros de ses ventes en données organiques au deuxième trimestre, un recul conséquent mais moindre que le consensus compilé par Publicis auprès de 18 analystes qui prédisaient en moyenne une chute de 20%. Cette performance s'explique notamment par le recrutement de nouveaux clients en 2019, tels que Walt Disney DIS.N , Bank of America BAC.N et Novartis. NOVN.S . S'agissant des perspectives, Publicis a souligné que le contexte générait "de nombreuses incertitudes" qui rendent "difficile la communication d'une prévision spécifique pour le second semestre 2020", même s'il prédit une amélioration du taux de marge opérationnelle par rapport aux six premiers mois de l'année. Le groupe a ajouté avoir déjà réduit ses coûts de 286 millions d'euros sur la baisse de 500 millions qu'il avait annoncée en avril. (Mathieu Rosemain; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

