Publicis fait mieux que prévu au troisième trimestre

PARIS, 15 octobre (Reuters) - Publicis PUBP.PA a fait état jeudi de résultats meilleurs que prévu au titre du troisième trimestre, profitant pour le deuxième trimestre consécutif d'un recul moins marqué qu'attendu de son activité dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19. Le troisième groupe publicitaire mondial a déclaré que ses clients avaient bien accueilli ses campagnes ciblées, fondées sur l'analyse de vastes bases de données. "Evidemment, comme tous nos concurrents, nous avons eu des coupes assez drastiques sur un certain nombre de clients", a déclaré le président du directoire de Publicis, Arthur Sadoun, durant une téléconférence. "On a réussi à compenser une partie de ces coupes par notre modèle qui peut aider nos clients dans leur transformation", a-t-il ajouté. Publicis a publié un chiffre d'affaires de 2,34 milliards d'euros au troisième trimestre (-5,6%), supérieur au consensus établi par le groupe à partir des prévisions de 20 analystes, qui tablait en moyenne sur un recul de 8,9%. La société a attiré de nouveaux clients au cours des 18 derniers mois, comme Kraft-Heinz, TikTok et Reckitt Benckiser. Ces nouveaux clients ont permis à Publicis de limiter son recul en Amérique du Nord, le premier marché de la société en termes de revenus, accusant une baisse de 3% (contre -7,1% pour le consensus). "On reste très prudent sur le quatrième trimestre", a déclaré Arthur Sadoun. Le groupe s'est néanmoins dit confiant dans sa capacité à délivrer son plan de réduction de coûts et à dégager un taux de marge opérationnelle en 2020 légèrement supérieur au consensus actuel des analystes de 14,3%. (Mathieu Rosemain; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris +0.56%