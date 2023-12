Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : enchaîne les records, se hisse au-delà de 81,6E information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - Publicis enchaîne les records historiques et se hisse au-delà de 81,6E: depuis que la barrière des 77,8E du 12 octobre et 6 mars dernier a été franchie, le titre a déjà enchaîné 6 records.

Aucun retracement de plus de 0,8% n'a été observé depuis très exactement 4 semaines et le rebond sur les 69,7E du 13/11.

Le prochain objectif à la hausse pourrait bien se situer vers 86,5/87E par la règle du report d'amplitude.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +2.57%