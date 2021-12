Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : enchaine les hausses, vise le 'gap' des 59,8E information fournie par Cercle Finance • 24/12/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - Publicis enchaine 4 séances de hausse avec parfois des 'gap' à la hausse, au sein d'un canal parfaitement rectiligne entre 56 et 59E: le titre franchit la résistance des 58,5E de début décembre.

Le 1er objectif sera le comblement du 'gap' des 59,8E du 25/11 puis le zénith des 61E du 22/11.





Valeurs associées PUBLICIS GROUPE Euronext Paris +1.30%