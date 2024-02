Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Publicis: en vert après ses résultats, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Publicis gagne près de 1% à Paris alors que Oddo BHF a confirmé ce matin son opinion 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 81 à 88,5 euros.



Hier, le groupe a publié ses résultats 2023 et délivré un message de confiance pour 2024, précisant que le bas de fourchette de sa guidance de croissance était ' solide ' (entre +4 et +5%).



Oddo BHF réalise ainsi que ses attentes étaient jusqu'alors trop prudentes pour 2024: l'analyste tablait sur une croissance organique de seulement 2% et cible désormais 4,6%.



'Il nous semble crédible que le groupe s'approche du haut de fourchette de sa guidance, notamment au regard d'une dynamique sectorielle qui lui est favorable (santé, automobile et FMCG) mais aussi de ses gains de budgets de 2023', souligne le broker.



Pour 2025, Oddo BHF vise 3% de croissance (le consensus est à +3,8%) et table sur une marge 2024 en très légère hausse à 18,1% (soit +10 pb).



'Nous avons par ailleurs intégré une hausse des produits financiers en lien avec la situation de taux élevés, ce qui vient amplifier le relèvement de nos estimations de BPA pour 2024 et 2025', conclut Oddo BHF qui cible des BPA de respectivement 7,65 euros et 7,87 euros pour 2024 et 2025, représentant des hausses de 14,7% et 2,8% par rapport à la précédente estimation.







