Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Publicis : en repli, un analyste révise ses prévisions Cercle Finance • 14/04/2020 à 16:05









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de -1% après l'annonce de ses revenus trimestriels. Publicis a publié un revenu net du premier trimestre 2020 de 2.481 millions d'euros, en croissance brute de 17,1% et en baisse organique de 2,9%. Le revenu du 1er trimestre en organique est supérieur aux attentes de Crédit Suisse (-4%). ' Ceci est principalement dû à une meilleure performance aux États-Unis, où la croissance organique a été de 0,5% contre -4,3% au quatrième trimestre 2019 ' précise le bureau d'analyses. ' Nous avons réduit la croissance organique de Publicis à -14,4% pour l'année 2020E avec un rebond de 6,5% pour l'année 2021E. Cela réduit le bénéfice par action de 40% sur l'année 2020E et de 30% sur l'année 2021E '. Suite à cette annonce, Crédit Suisse confirme son conseil neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 35,7 E (contre 47,0 E). ' La marge devrait baisser plus que 2009 malgré les économies de coûts. L'entreprise s'est fixé un objectif d'économies de 500 ME pour 2020, sans donner de détails ni de coûts de réalisation ' indique Crédit Suisse.

Valeurs associées PUBLICIS GRP Euronext Paris -0.76%