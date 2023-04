Publicis: des analystes remontent leurs objectifs de cours information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Publicis a annoncé hier un revenu net de 3,08 milliards d'euros pour le premier trimestre 2023, en croissance de 10% en données publiées, dont des effets de changes et de périmètre positifs, ainsi qu'une croissance organique de 7,1%.



Suite à cette annonce Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur la valeur avec un objectif de cours rehaussé de 87 à 88 euros, dans le sillage d'une hypothèse de croissance organique relevée à 5% pour 2023, après un bon début d'année pour le groupe de communication.



'Malgré le durcissement de la situation macroéconomique, la société a laissé ses attentes pour le second semestre inchangées', note le broker, qui réduit par contre son BPA ajusté estimé de 1% à 6,53 euros en raison des effets de changes.



Selon ses estimations, Publicis se négocie sur un P/E 2023 de 11,8 fois et un P/E 2024 de 11,1 fois, avec des rendement FCF respectifs de 9,3% et 10,1%, à comparer à un multiple historique d'environ 14 fois de 2010 à 2015 et de 9,5 fois de 2018 à 2020.



UBS réitère également son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif relevé à 87 E (au lieu de 82 E) et estime que le groupe a réalisé ' encore un bon résultat au 1er trimestre 2023 '.



' La croissance organique du T123 a largement dépassé les attentes avec +7,1% contre +4,5% pour le consensus. Publicis a relevé ses prévisions à la moitié supérieure de la fourchette de 3-5% pour l'exercice 2023 ' indique le bureau d'analyses.



Oddo BHF maintient en revanche sa note ' neutre ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 69 à 73 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que le momentum reste ' solide sur le T2 ' mais que ses attentes sont globalement inchangées au niveau de l'EBIT.



' Nous estimons que la valorisation du groupe est dorénavant raisonnable (PE 2023 de ~12x) au regard des risques de ralentissement à partir du S2 2023 ', souligne le broker.



Oddo BHF rapporte que sur le T2, le groupe table sur une croissance organique entre 3% et 5% avec une performance supérieure pour Epsilon et Sapient. Sur cette base, Publicis estime que la croissance organique annuelle devrait ressortir entre 4% et 5% (contre entre 3% à +5%).



De son côté, le bureau d'analyses table dorénavant sur +4,5% contre +3,4% pour 2023. ' Nous avons notamment légèrement relevé nos attentes pour le T2 (+4,7%e) et le T3 (+4,8%e). Nous restons pour le moment prudents sur le T4 (+1,9%e) ', précise l'analyste.